Сводка основных боевых действий 14 июля в Донбассе и Таврии

Днепропетровское направление: армия России штурмует украинские позиции по линии Добропасово-Александровка-Богодаровка. Украинское командование бросает большие силы для удержания фронта и несёт серьёзные потери, но пока держится. К Великомихайловке российские бойцы стараются пробиться со стороны Новосёловки и расширяют своё присутствие к западу от Лесного. На Гуляйпольском направлении у поселков Ровное и Копани части группа войск «Восток» овладела опорными пунктами противника. Линия обороны ВСУ на этом участке продолжает проседать под давлением российских подразделений. Идут бои западнее Новоселовки. В Запорожском направлении ВС РФ продолжают наступление на Орехов с трёх направлений; в Новоданиловке бои перешли в северную часть села, российские подразделения продвигаются в Малой Токмачке и закрывают карман между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.