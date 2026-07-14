КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: здесь продолжаются стрелковые бои в окрестностях Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе не стихают бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.
На Донбассе в Краснолиманском направлени и в самом Красном Лимане ВС России продолжают бои в городской застройке, нанося удары тяжелыми ФАБами по окрестностям. Идет зачистка освобожденных районов города. На Славянском направлении, несмотря на мощное сопротивление ВСУ, российские части проламывают оборону в районе сёл Малиновка и Тихоновка. Идут бои в сторону Николаевки со стороны Рай-Александровки и Пискуновки.
Так же интенсивные бои идут на флангах Константиновки, российские штурмовики наступают широким фронтом, противник пытается контратаковать, но инициатива прочно удерживается ВС РФ. В Добропольском направлении продолжается продвижение в районе Новоалександровки в сторону Доброполья и юго-западнее Белицкого. Не стихают бои за Новый Донбасс.
Днепропетровское направление: армия России штурмует украинские позиции по линии Добропасово-Александровка-Богодаровка. Украинское командование бросает большие силы для удержания фронта и несёт серьёзные потери, но пока держится. К Великомихайловке российские бойцы стараются пробиться со стороны Новосёловки и расширяют своё присутствие к западу от Лесного. На Гуляйпольском направлении у поселков Ровное и Копани части группа войск «Восток» овладела опорными пунктами противника. Линия обороны ВСУ на этом участке продолжает проседать под давлением российских подразделений. Идут бои западнее Новоселовки. В Запорожском направлении ВС РФ продолжают наступление на Орехов с трёх направлений; в Новоданиловке бои перешли в северную часть села, российские подразделения продвигаются в Малой Токмачке и закрывают карман между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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