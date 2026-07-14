Премьер Башкирии рассказал о новых важных законах

Принято новое постановление правительства РФ о системе управления национальными целями. Теперь в регионах появятся единые стандарты и ответственные за достижение показателей.
С 1 июля введён межгосударственный ГОСТ для многоквартирных домов. Это 58 критериев качества — от проекта до утилизации отходов. Для застройщиков — льготное финансирование, для жителей — комфорт и безопасность.
С 2027 года регионы получат федеральные субсидии (до 1,5 млрд руб. ежегодно) на футбольные поля с подогревом.
«В связи с этим поручил министерству спорта провести инвентаризацию существующих и планируемых полей и подготовить заявку для участия в программе», — сообщил глава кабмина.
Также муниципалитеты смогут возмещать до 50% затрат инвесторов на инфраструктуру и до 100% на сопутствующую. Это новый мощный инструмент привлечения вложений в города и районы.
Стартовал приём заявок на субсидии для центров поддержки экспорта до конца июля, минВЭС Башкирии тоже будет участвовать.