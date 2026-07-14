Кремль назвал ошибочной позицию Алиева по Украине

Ранее Ильхам Алиев в ответ на вопрос украинского журналиста заявил, что Азербайджан продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
Как отметил Песков, Россия поддерживает близкие отношения с рядом государств, которые придерживаются иной позиции по украинскому конфликту.
«Что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем мы считаем, что это не повод, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения, мы придерживаемся прагматичного подхода», — заявил Песков.
По его словам, российская сторона продолжит аргументированно объяснять свою позицию азербайджанским коллегам.
Накануне Алиев заявил, что отношения Москвы и Баку «полностью нормализованы». По его словам, все возникшие ранее сложности «остались позади», а контакты между двумя странами продолжаются на разных уровнях.
Обострение в отношениях России и Азербайджана произошло после крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау в декабре 2024 года, а затем — после задержания летом 2025 года в Екатеринбурге нескольких граждан Азербайджана, двое из которых умерли. После этого в Азербайджане были задержаны российские граждане, в том числе сотрудники «Sputnik Азербайджан».