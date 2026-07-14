Кремль назвал ошибочной позицию Алиева по Украине

«Что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем мы считаем, что это не повод, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения, мы придерживаемся прагматичного подхода», — заявил Песков.