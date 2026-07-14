На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, которые продлевают действие этих мер с 2 августа по 31 октября 2026 года.
За указ о продлении военного положения отдали голоса 313 депутатов. Документ о продлении общей мобилизации поддержали 311 парламентариев.
Ранее Зеленский уже направлял в Раду проекты законов о продлении режима еще на 90 дней.
Последний раз Верховная рада принимала аналогичное решение в конце апреля. Тогда срок увеличили на три месяца — до 2 августа.
Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине ввели одновременно 24 февраля 2022 года. Соответствующие указы подписал президент, а законы оперативно приняла Рада. С тех пор режим продлевают каждые 90 дней без перерыва.