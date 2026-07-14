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Крайизбирком утвердил сроки проведения проекта «ИнформУИК»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 209-м заседании Избирательная комиссия Красноярского края приняла решение провести адресное информирование жителей о выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 209-м заседании Избирательная комиссия Красноярского края приняла решение провести адресное информирование жителей о выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

Поквартирные и подомовые обходы с использованием цифрового сервиса «ИнформУИК» пройдут с 20 августа по 15 сентября.

Комиссия также согласовала образование избирательных участков в местах временного пребывания граждан для проведения голосования и подсчета голосов.

Источник: Крайизбирком_24.

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