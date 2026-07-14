Япония обеспокоена планами США ликвидировать МУС

В отдельной видеозаписи Рубио выступил с жесткой критикой в адрес Международного уголовного суда (МУС). Он назвал эту организацию «радикальной» и заявил, что там работают «никем не избранные глобалистские бюрократы». Рубио подчеркнул, что прямо сейчас МУС и его союзники ведут войну против США — не пулями и ракетами, а уставами, соглашениями и силой так называемого международного права.