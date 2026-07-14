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Япония обеспокоена планами США ликвидировать МУС

В Токио заявили о серьезном беспокойстве из-за инициативы Вашингтона «ликвидировать» Международный уголовный суд. Об этом сообщают японские СМИ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы с обеспокоенностью внимательно следим за ситуацией», — заявил официальный представитель японского правительства Минору Кихара.

Он уточнил, что Токио намерен «заниматься этой проблемой путем консультаций с МУС и другими его членами, а также с Вашингтоном».

Реакция японской стороны стала ответом на заявление госсекретаря США Марко Рубио. Накануне он сообщил, что американская администрация «ликвидирует МУС — шаг за шагом, если необходимо».

В отдельной видеозаписи Рубио выступил с жесткой критикой в адрес Международного уголовного суда (МУС). Он назвал эту организацию «радикальной» и заявил, что там работают «никем не избранные глобалистские бюрократы». Рубио подчеркнул, что прямо сейчас МУС и его союзники ведут войну против США — не пулями и ракетами, а уставами, соглашениями и силой так называемого международного права.

Ранее США уже вводили санкции против судей Международного уголовного суда.

Вашингтон не является участником Римского статута и неоднократно заявлял, что не признает юрисдикцию МУС в отношении американских граждан.

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