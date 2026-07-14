Япония обеспокоена планами США ликвидировать МУС

«Мы с обеспокоенностью внимательно следим за ситуацией», — заявил официальный представитель японского правительства Минору Кихара.
Он уточнил, что Токио намерен «заниматься этой проблемой путем консультаций с МУС и другими его членами, а также с Вашингтоном».
Реакция японской стороны стала ответом на заявление госсекретаря США Марко Рубио. Накануне он сообщил, что американская администрация «ликвидирует МУС — шаг за шагом, если необходимо».
В отдельной видеозаписи Рубио выступил с жесткой критикой в адрес Международного уголовного суда (МУС). Он назвал эту организацию «радикальной» и заявил, что там работают «никем не избранные глобалистские бюрократы». Рубио подчеркнул, что прямо сейчас МУС и его союзники ведут войну против США — не пулями и ракетами, а уставами, соглашениями и силой так называемого международного права.
Ранее США уже вводили санкции против судей Международного уголовного суда.
Вашингтон не является участником Римского статута и неоднократно заявлял, что не признает юрисдикцию МУС в отношении американских граждан.