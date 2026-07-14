Русин-Сенди: Венгрия закрывает двери перед Россией

«Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», — отметил глава венгерского военного ведомства.
Ранее, в субботу, глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о намерении властей выстраивать прагматичные отношения с Россией как с важной европейской державой.
Как сообщалось в июне, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва фиксирует высказывания Венгрии по вопросам двусторонних отношений и ситуации на Украине, а также будет руководствоваться конкретными действиями и заявлениями Будапешта.
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