Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС

«Сегодня в Крыму действует режим ЧС, он имеет свои параметры. Глава республики дал все соответствующие поручения, приняты нормативно-правовые документы, которые в первую очередь направлены на облегчение жизни простых людей. В рамках возможностей, которые сегодня есть в Крыму и которые предоставляет федеральный центр», — сказал глава крымского парламента.
По его словам, в работе по оказанию помощи крымчанам, оказавшимся в сложной ситуации из-за отключений электроэнергии, активно участвуют депутаты Госсовета.
«Депутат не может привезти электроэнергию в кармане. Но он может помочь человеку в конкретной ситуации. У кого-то вопросы с подключениями, с получением сжиженного газа в баллонах, с информацией, где заправиться бензином. Депутаты стараются быть полезными и реагировать на острые вопросы людей», — заверил Константинов.
Он добавил, что в Крыму не рассматривается вопрос о переносе единого дня голосования по выборам депутатов Госдумы в связи с режимом ЧС.
«В этом плане все стабильно. У нас сейчас более сложные задачи, на которых мы сосредоточены, а те, кто занят выборами, делают свою работу. Эти процессы идут параллельно», — пояснил председатель Госсовета РК.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.