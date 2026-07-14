Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Крым использует все возможности для облегчения жизни людей в условиях режима ЧС, необходимые нормативно-правовые акты приняты. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в Крыму действует режим ЧС, он имеет свои параметры. Глава республики дал все соответствующие поручения, приняты нормативно-правовые документы, которые в первую очередь направлены на облегчение жизни простых людей. В рамках возможностей, которые сегодня есть в Крыму и которые предоставляет федеральный центр», — сказал глава крымского парламента.

По его словам, в работе по оказанию помощи крымчанам, оказавшимся в сложной ситуации из-за отключений электроэнергии, активно участвуют депутаты Госсовета.

«Депутат не может привезти электроэнергию в кармане. Но он может помочь человеку в конкретной ситуации. У кого-то вопросы с подключениями, с получением сжиженного газа в баллонах, с информацией, где заправиться бензином. Депутаты стараются быть полезными и реагировать на острые вопросы людей», — заверил Константинов.

Он добавил, что в Крыму не рассматривается вопрос о переносе единого дня голосования по выборам депутатов Госдумы в связи с режимом ЧС.

«В этом плане все стабильно. У нас сейчас более сложные задачи, на которых мы сосредоточены, а те, кто занят выборами, делают свою работу. Эти процессы идут параллельно», — пояснил председатель Госсовета РК.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше