Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС

«Депутат не может привезти электроэнергию в кармане. Но он может помочь человеку в конкретной ситуации. У кого-то вопросы с подключениями, с получением сжиженного газа в баллонах, с информацией, где заправиться бензином. Депутаты стараются быть полезными и реагировать на острые вопросы людей», — заверил Константинов.