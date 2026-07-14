Лавров обвинил Европу в попытках подорвать договоренности России и США

Глава российской дипломатии также напомнил о позиции президента Владимира Путина. По словам Сергея Лаврова, Путин «неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года в его выступлении здесь, в министерстве иностранных дел».