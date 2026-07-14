Политолог объяснил, почему Болгария вышла из «коалиции желающих»

Эксперт подчеркнул: речь не идет о полном разрыве Софии с Евросоюзом или о развороте в сторону Москвы. Скорее, это ревизия подходов к участию в проектах по поддержке Киева.
Собеседник NEWS.ru напомнил, что «коалиция желающих» — не оформленная структура. Это не официальный блок, не Европейский союз и не НАТО. Ее рамки размыты. По словам политолога, в Болгарии постепенно зреет раздражение относительно реализации европейской стратегии по Украине. Брюссель постоянно обещает: еще одно усилие, еще год или полгода — и можно начинать мирные переговоры с Кремлем. Однако время идет, ничего не меняется, а бюджетные требования только растут.
Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сделал заявление о том, что Болгария выходит из «коалиции желающих». Он подчеркнул, что София больше не намерена участвовать в деятельности этого объединения. По словам политика, урегулирование ситуации на Украине лежит исключительно в дипломатической плоскости. Других путей для разрешения конфликта он не видит.