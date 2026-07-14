Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог объяснил, почему Болгария вышла из «коалиции желающих»

Болгария покинула «коалицию желающих» из-за накопившегося недовольства отсутствием сдвигов в украинском урегулировании и постоянным ростом финансовых запросов из Брюсселя. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт подчеркнул: речь не идет о полном разрыве Софии с Евросоюзом или о развороте в сторону Москвы. Скорее, это ревизия подходов к участию в проектах по поддержке Киева.

Собеседник NEWS.ru напомнил, что «коалиция желающих» — не оформленная структура. Это не официальный блок, не Европейский союз и не НАТО. Ее рамки размыты. По словам политолога, в Болгарии постепенно зреет раздражение относительно реализации европейской стратегии по Украине. Брюссель постоянно обещает: еще одно усилие, еще год или полгода — и можно начинать мирные переговоры с Кремлем. Однако время идет, ничего не меняется, а бюджетные требования только растут.

«Понятно, что для бедных стран ЕС, к числу которых относится и Болгария, ситуация дискомфортная. Это не означает, что София переходит на сторону Москвы. Нет. Болгария будет очень избирательно выделять финансы и оказывать политическую и дипломатическую поддержку Киеву», — пояснил Кортунов.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сделал заявление о том, что Болгария выходит из «коалиции желающих». Он подчеркнул, что София больше не намерена участвовать в деятельности этого объединения. По словам политика, урегулирование ситуации на Украине лежит исключительно в дипломатической плоскости. Других путей для разрешения конфликта он не видит.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше