СМИ раскрыли детали законопроекта Грэма* против России

Незадолго до смерти Грэм* объявил, что достиг договоренности с Белым домом по санкционному пакету против Москвы, который долгое время был заблокирован. В администрации президента подтвердили: Дональд Трамп поддержит этот закон. Впрочем, сам американский лидер позже заявил, что пока думает над окончательным решением.
Законопроект внесли еще в апреле 2025 года, но его принятие было «заморожено» — Трамп вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, отмечает издание. В декабре появился шанс на продвижение, однако демократы выразили беспокойство из-за широких полномочий президента по пошлинам и пункта, ослабляющего санкции. Сдвинуть дело с мертвой точки помогло то, что в последние месяцы Трамп усилил поддержку Украины — в частности, согласился на совместное производство перехватчиков Patriot, говорится в публикации.
Обновленная версия «Закона о санкциях против России 2026» стала объемнее: 61 страница против прежних 31. Среди ключевых изменений — дополнительные требования к оговоркам и обязательный отчет перед конгрессом перед снятием ограничений с Москвы. В проекте также прописаны вторичные рестрикции против стран, которые помогают обходить санкции или закупают большие объемы российских энергоресурсов. Документ предусматривает право Вашингтона вводить пошлины до 100% (ранее речь шла о 500%), санкции в отношении заводов СПГ, теневого флота и финансовые ограничения.
Как пишет The Hill, заявления Белого дома и законодателей указывают на то, что после смерти Грэма* вероятность того, что закон будет принят, существенно увеличилась. Лидер большинства в сенате США Джон Тьюн анонсировал отправку документа на рассмотрение в профильные комитеты. Он выразил уверенность, что принятие закона будет «отличным наследием и прекрасной данью уважения Линдси».
Грэм* умер 11 июля в возрасте 71 года. Предварительная причина смерти — осложнения, связанные с сердечно-сосудистым заболеванием, сообщил офис политика.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России