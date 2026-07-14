СМИ раскрыли детали законопроекта Грэма* против России

Законопроект внесли еще в апреле 2025 года, но его принятие было «заморожено» — Трамп вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, отмечает издание. В декабре появился шанс на продвижение, однако демократы выразили беспокойство из-за широких полномочий президента по пошлинам и пункта, ослабляющего санкции. Сдвинуть дело с мертвой точки помогло то, что в последние месяцы Трамп усилил поддержку Украины — в частности, согласился на совместное производство перехватчиков Patriot, говорится в публикации.