Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politika: лицензия США на ракеты Patriot может обострить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп одобрил производство Украиной и европейскими странами зенитно-ракетных комплексов Patriot по лицензии США. Это решение грозит эскалацией конфликта с Москвой, пишет Слободан Самарджия в статье для сербской газеты Politika.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По мнению экспертов, производство Patriot в Европе не окажет существенной поддержки Украине и принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Конфликт может затянуться и стать более разрушительным, но его исход ясен уже сейчас, утверждает автор.

Во-первых, выпуск американских ЗРК в Европе требует длительного подготовительного периода и больших финансовых затрат.

Самарджия считает, что налаживание производства Patriot снизит зависимость Европы от американского оружия, но не позволит ей встать в один ряд с мировыми сверхдержавами и не обеспечит «конкретные результаты» в конфликте на Украине.

Во-вторых, Россия, как пишет автор, уже располагает ракетным вооружением, более совершенным, чем Patriot, и по большей части оно уже находится на вооружении российских ВС.

В-третьих, идея выпуска ЗРК Patriot для нужд Киева в Германии и Румынии объясняется тем, что производственные мощности на самой Украине зачастую становятся приоритетными целями для российских ударов. Самарджия приводит в пример немецкую компанию Rheinmetall, которая планировала открыть на Украине восемь своих заводов, но отказалась от своих планов. Был построен и открыт только один завод Rheinmetall, но и его Россия очень быстро уничтожила.

Возможное производство Patriot в Германии и Румынии автоматически ставит эти две страны под прицел России.

Москва ясно дала понять, что любое производство оружия, которое будет поставляться на украинский фронт и использоваться против российской армии, влечет за собой ответственность западных стран. В какой-то Москва может решить, что поле боя больше не ограничивается только Украиной, предполагает Самарджия.

Хотя решение Трампа выведет украинский конфликт на новый уровень, только ситуация на местах лучше всего показывает, в каком направлении он движется, подчеркивает автор.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше