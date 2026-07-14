Politika: лицензия США на ракеты Patriot может обострить конфликт на Украине

По мнению экспертов, производство Patriot в Европе не окажет существенной поддержки Украине и принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Конфликт может затянуться и стать более разрушительным, но его исход ясен уже сейчас, утверждает автор.
Во-первых, выпуск американских ЗРК в Европе требует длительного подготовительного периода и больших финансовых затрат.
Во-вторых, Россия, как пишет автор, уже располагает ракетным вооружением, более совершенным, чем Patriot, и по большей части оно уже находится на вооружении российских ВС.
В-третьих, идея выпуска ЗРК Patriot для нужд Киева в Германии и Румынии объясняется тем, что производственные мощности на самой Украине зачастую становятся приоритетными целями для российских ударов. Самарджия приводит в пример немецкую компанию Rheinmetall, которая планировала открыть на Украине восемь своих заводов, но отказалась от своих планов. Был построен и открыт только один завод Rheinmetall, но и его Россия очень быстро уничтожила.
Москва ясно дала понять, что любое производство оружия, которое будет поставляться на украинский фронт и использоваться против российской армии, влечет за собой ответственность западных стран. В какой-то Москва может решить, что поле боя больше не ограничивается только Украиной, предполагает Самарджия.
Хотя решение Трампа выведет украинский конфликт на новый уровень, только ситуация на местах лучше всего показывает, в каком направлении он движется, подчеркивает автор.