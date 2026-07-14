Politika: лицензия США на ракеты Patriot может обострить конфликт на Украине

В-третьих, идея выпуска ЗРК Patriot для нужд Киева в Германии и Румынии объясняется тем, что производственные мощности на самой Украине зачастую становятся приоритетными целями для российских ударов. Самарджия приводит в пример немецкую компанию Rheinmetall, которая планировала открыть на Украине восемь своих заводов, но отказалась от своих планов. Был построен и открыт только один завод Rheinmetall, но и его Россия очень быстро уничтожила.