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Лавров заявил о риске срыва урегулирования вокруг Ирана

Нынешнее обострение вокруг Ирана может закрыть возможности для дипломатического урегулирования. Об этом 14 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Глава МИД выразил сожаление в связи с развитием событий на Ближнем Востоке. По его словам, в результате эскалации страдают объекты гражданской инфраструктуры как в Иране, так и в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Лавров подчеркнул, что происходящее не способствует разрешению конфликта. По его оценке, обострение может закрыть путь, который ранее приоткрыл меморандум между США и Ираном.

События последних дней вокруг Исламской Республики Москва рассматривает как нарушение положений американо-иранского меморандума, добавил министр.

В ночь на 14 июля американские военные провели пятичасовую операцию на юге Ирана, нанеся удары по нескольким объектам. По данным Центрального командования ВС США, удары наносились по объектам в Бушире, Чабахаре, Джаске, Конареке, Бендер-Аббасе и на острове Абу-Муса. Американская сторона заявила, что применяла высокоточные боеприпасы по системам береговой обороны, ракетным и беспилотным установкам, а также морской инфраструктуре. Иран в ответ сообщил об атаках на американские объекты и суда в регионе. По данным CENTCOM на Ближнем Востоке размещены более 50 тыс. военнослужащих США.

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