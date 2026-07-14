Лавров заявил о риске срыва урегулирования вокруг Ирана

В ночь на 14 июля американские военные провели пятичасовую операцию на юге Ирана, нанеся удары по нескольким объектам. По данным Центрального командования ВС США, удары наносились по объектам в Бушире, Чабахаре, Джаске, Конареке, Бендер-Аббасе и на острове Абу-Муса. Американская сторона заявила, что применяла высокоточные боеприпасы по системам береговой обороны, ракетным и беспилотным установкам, а также морской инфраструктуре. Иран в ответ сообщил об атаках на американские объекты и суда в регионе. По данным CENTCOM на Ближнем Востоке размещены более 50 тыс. военнослужащих США.