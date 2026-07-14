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Repubblica: окружение Мелони сомневается в пользе встреч по Украине

Окружение премьер-министра Италии Джорджи Мелони выражает сомнения относительно того, приносят ли многочисленные встречи европейских лидеров по Украине пользу Киеву или в большей степени служат политическим интересам президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Repubblica.

Источник: AP 2024

В понедельник Макрон заявил, что «коалиция желающих» приняла решение о проведении в ближайшие месяцы военных учений в соседних с Украиной странах.

Как отмечает Repubblica, комментируя отсутствие Мелони на встрече «коалиции» в Париже, в ее ближайшем окружении уже некоторое время задаются вопросом, не являются ли эти парижские саммиты — и их столь высокая частота — в конечном счете более полезными для украинского дела или для личного Эммануэля Макрона.

Согласно данным газеты, Мелони объяснила отказ от участия в очередной встрече в Париже тем, что за последние три с половиной недели уже посетила шесть подобных мероприятий.

Издание также указывает, что на фоне приближающихся выборов во Франции Макрону выгодно демонстрировать активность на международной арене, тогда как Мелони предпочитает сосредоточиться на внутренних приоритетах Италии в преддверии парламентских выборов 2027 года. В частности, вместо поездки в Париж премьер отправилась в Палермо на заседание комитета по вопросам общественного порядка и безопасности, а затем планирует вернуться в Рим для проведения заседания Совета министров.

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