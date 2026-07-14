Repubblica: окружение Мелони сомневается в пользе встреч по Украине

Издание также указывает, что на фоне приближающихся выборов во Франции Макрону выгодно демонстрировать активность на международной арене, тогда как Мелони предпочитает сосредоточиться на внутренних приоритетах Италии в преддверии парламентских выборов 2027 года. В частности, вместо поездки в Париж премьер отправилась в Палермо на заседание комитета по вопросам общественного порядка и безопасности, а затем планирует вернуться в Рим для проведения заседания Совета министров.