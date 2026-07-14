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Стало известно, сколько потратят на выборы в Курултай

Член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник 14 июля 2026 года на заседании ЦИК рассказал, в какую сумму обойдутся выборы депутатов Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Журналисты поинтересовались, каким будет бюджет предстоящей избирательной кампании, сколько средств выделят на проведение выборов.

«Согласно ст. 33 Конституционного закона “О выборах”, выборы депутатов Курултая производятся и финансируются за счет республиканского бюджета. Решением правительства РК № 593 от 9 июля 2026 года из резерва правительства выделено 34,3 млрд тенге на организацию и проведение выборов депутатов Курултая РК, назначенных на 23 августа 2026 года. Я хочу обратить ваше внимание, что эти средства выделены из резерва правительства в связи с тем, что данный бюджет принимался в прошлом году, и, естественно, запланировать проведение выборов на тот момент было невозможно», — озвучил Михаил Бортник.

Он подчеркнул, что бюджет предстоящих выборов сформирован на основании и с учетом потребностей территориальных избирательных комиссий в соответствии с требованиями избирательного законодательства, включая все необходимые расходы на обеспечение законности, открытости и надлежащей организации предстоящего выборного процесса.