Стало известно, сколько потратят на выборы в Курултай

«Согласно ст. 33 Конституционного закона “О выборах”, выборы депутатов Курултая производятся и финансируются за счет республиканского бюджета. Решением правительства РК № 593 от 9 июля 2026 года из резерва правительства выделено 34,3 млрд тенге на организацию и проведение выборов депутатов Курултая РК, назначенных на 23 августа 2026 года. Я хочу обратить ваше внимание, что эти средства выделены из резерва правительства в связи с тем, что данный бюджет принимался в прошлом году, и, естественно, запланировать проведение выборов на тот момент было невозможно», — озвучил Михаил Бортник.