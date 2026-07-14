Эксперт объяснил заявление Венгрии о дистанцировании от России

Политолог напомнил, что россияне и венгры, несмотря на членство Будапешта в НАТО, долгое время поддерживали теплые отношения — особенно в период правления Виктора Орбана. Венгрия традиционно занимала самостоятельную позицию, и в ее действиях не было оголтелой русофобии. По словам Перенджиева, в России эту страну не воспринимают как враждебную, хотя Венгрия и Словакия значатся в списке недружественных государств.
По его словам, новое венгерское правительство испытывает давление со стороны европейских структур. Кроме того, политолог не исключает, что Будапешт пытается наладить отношения с Киевом, чтобы продемонстрировать Западу лояльность.
Эксперт обратил внимание, что заявление об отношениях с Россией сделал именно глава военного ведомства.
Поручение дано военному ведомству, чтобы, видимо, показать верность НАТО и дистанцироваться от России перед коллегами по Альянсу, чтобы их не воспринимали как «белых ворон».
Он выразил уверенность, что, несмотря на давление Запада, Венгрия не пойдет на серьезное обострение с Россией.
«Может, отношения станут более прагматичными, но не кардинально враждебными. Ведь давайте не забывать, что Будапешт как зависит от ЕС в некоторых аспектах, так и во многом до сих пор от РФ», — подытожил политолог.
Ранее министр обороны Венгрии Ромулуса Русин-Сенди заявил о намерении страны «закрыть дверь» перед Россией. Его слова приводит издание Telex.
«Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», — подчеркнул глава венгерского военного ведомства.