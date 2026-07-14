Эксперт объяснил заявление Венгрии о дистанцировании от России

Политолог напомнил, что россияне и венгры, несмотря на членство Будапешта в НАТО, долгое время поддерживали теплые отношения — особенно в период правления Виктора Орбана. Венгрия традиционно занимала самостоятельную позицию, и в ее действиях не было оголтелой русофобии. По словам Перенджиева, в России эту страну не воспринимают как враждебную, хотя Венгрия и Словакия значатся в списке недружественных государств.