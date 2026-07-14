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Эксперт объяснил заявление Венгрии о дистанцировании от России

Как сообщил NEWS.ru военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, НАТО добивается от Будапешта разрыва отношений с Россией. Так эксперт прокомментировал заявление венгерского министра обороны Ромулуса Русин-Сенди о намерении «закрыть двери перед РФ». При этом Перенджиев уверен, что Венгрия не станет полностью обрывать связи с Москвой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Политолог напомнил, что россияне и венгры, несмотря на членство Будапешта в НАТО, долгое время поддерживали теплые отношения — особенно в период правления Виктора Орбана. Венгрия традиционно занимала самостоятельную позицию, и в ее действиях не было оголтелой русофобии. По словам Перенджиева, в России эту страну не воспринимают как враждебную, хотя Венгрия и Словакия значатся в списке недружественных государств.

«По факту к Венгрии отношение намного теплее. И это не осталось незамеченным со стороны Альянса, США в частности, я полагаю. Думаю, поэтому венгерский министр обороны выступил с таким заявлением [о “закрытии дверей” перед Россией]», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его словам, новое венгерское правительство испытывает давление со стороны европейских структур. Кроме того, политолог не исключает, что Будапешт пытается наладить отношения с Киевом, чтобы продемонстрировать Западу лояльность.

Эксперт обратил внимание, что заявление об отношениях с Россией сделал именно глава военного ведомства.

Поручение дано военному ведомству, чтобы, видимо, показать верность НАТО и дистанцироваться от России перед коллегами по Альянсу, чтобы их не воспринимали как «белых ворон».

Александр Перенджиев
военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова

Он выразил уверенность, что, несмотря на давление Запада, Венгрия не пойдет на серьезное обострение с Россией.

«Может, отношения станут более прагматичными, но не кардинально враждебными. Ведь давайте не забывать, что Будапешт как зависит от ЕС в некоторых аспектах, так и во многом до сих пор от РФ», — подытожил политолог.

Ранее министр обороны Венгрии Ромулуса Русин-Сенди заявил о намерении страны «закрыть дверь» перед Россией. Его слова приводит издание Telex.

«Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», — подчеркнул глава венгерского военного ведомства.

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