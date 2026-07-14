Президент Сербии подтвердил участие в саммите в Киеве

Глава государства будет участвовать в мероприятии вместе с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетит торжества по случаю годовщины взятия Бастилии во Франции.
«Приму участие… До сих пор я был на четырех таких собраниях: в Одессе, Дубровнике, Афинах и Тиране. Это будет непросто», — сообщил Вучич сербским журналистам в Париже.
Как уточнил президент Сербии, в рамках визита запланирована двусторонняя встреча с Зеленским.
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