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Президент Сербии подтвердил участие в саммите в Киеве

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 15 июля в Киеве он присоединится к саммиту «Юго-Восточная Европа — Украина».

Источник: Reuters

Глава государства будет участвовать в мероприятии вместе с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетит торжества по случаю годовщины взятия Бастилии во Франции.

«Приму участие… До сих пор я был на четырех таких собраниях: в Одессе, Дубровнике, Афинах и Тиране. Это будет непросто», — сообщил Вучич сербским журналистам в Париже.

Как уточнил президент Сербии, в рамках визита запланирована двусторонняя встреча с Зеленским.

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