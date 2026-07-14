Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Глава норвежского внешнеполитического ведомства Эспен Барт Эйде уточнил, что в обновленный пакет ограничений вошли новые меры против банковского сектора, криптосервисов, индустрии СПГ, а также так называемых теневых флотов. Под удар попали и те, кто якобы помогает России обходить санкции через третьи страны.