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Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Норвегия объявила о вступлении в силу нового пакета санкций против России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел королевства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Этот пакет соответствует 20-му пакету санкций Евросоюза, к которому Норвегия присоединилась политически (8 мая 2026 года). Санкции включают ряд мер и направлены на энергетический и финансовый секторы. Они также включают меры по предотвращению обхода санкций и дальнейшему ослаблению военно-промышленного комплекса», — говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Ограничения вступают в действие 14 июля.

Глава норвежского внешнеполитического ведомства Эспен Барт Эйде уточнил, что в обновленный пакет ограничений вошли новые меры против банковского сектора, криптосервисов, индустрии СПГ, а также так называемых теневых флотов. Под удар попали и те, кто якобы помогает России обходить санкции через третьи страны.

Эйде подчеркнул, что при разработке очередного пакета Осло ориентировался на действия Евросоюза.

«Цель — усилить экономическое давление на Россию и усложнить ее ведение и финансирование войны против Украины», — заявил Эспен Барт Эйде.