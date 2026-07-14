Норвегия ввела новый пакет санкций против России

«Этот пакет соответствует 20-му пакету санкций Евросоюза, к которому Норвегия присоединилась политически (8 мая 2026 года). Санкции включают ряд мер и направлены на энергетический и финансовый секторы. Они также включают меры по предотвращению обхода санкций и дальнейшему ослаблению военно-промышленного комплекса», — говорится в заявлении пресс-службы МИД.
Ограничения вступают в действие 14 июля.
Глава норвежского внешнеполитического ведомства Эспен Барт Эйде уточнил, что в обновленный пакет ограничений вошли новые меры против банковского сектора, криптосервисов, индустрии СПГ, а также так называемых теневых флотов. Под удар попали и те, кто якобы помогает России обходить санкции через третьи страны.
Эйде подчеркнул, что при разработке очередного пакета Осло ориентировался на действия Евросоюза.
«Цель — усилить экономическое давление на Россию и усложнить ее ведение и финансирование войны против Украины», — заявил Эспен Барт Эйде.