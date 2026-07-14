FT: Иран пытался следить за военными США через их телефоны

«У Ирана, несомненно, были все возможности, чтобы получать оперативную, немедленную и непрерывную информацию о местоположении (американских военнослужащих.— ред.), — цитирует газета Гэри Миллера, старшего научного сотрудника организации Citizen Lab, занимающейся вопросами кибербезопасности.— Я бы очень удивился, если бы они не использовали SS7 для отслеживания американских пользователей».