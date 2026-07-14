FT: Иран пытался следить за военными США через их телефоны

Как сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности и осведомленных должностных лиц, иранские власти пытались установить местонахождение американских военнослужащих до начала войны в Персидском заливе, а также в ходе боевых действий.
«У Ирана, несомненно, были все возможности, чтобы получать оперативную, немедленную и непрерывную информацию о местоположении (американских военнослужащих.— ред.), — цитирует газета Гэри Миллера, старшего научного сотрудника организации Citizen Lab, занимающейся вопросами кибербезопасности.— Я бы очень удивился, если бы они не использовали SS7 для отслеживания американских пользователей».
SS7 (общеканальная система сигнализации № 7) представляет собой международный технический стандарт, который связывает мобильные сети по всему миру. Данный протокол применяется для осуществления звонков на телефоны других сетей и для обеспечения роуминга. С его помощью хакеры способны отправлять запросы для определения местоположения телефона, находящегося в роуминге.
Как уточняет издание, в период подготовки израильтян и американцев к операции против Ирана, а также после ее начала, местные операторы мобильной связи блокировали значительное количество подобных запросов.
Согласно информации газеты, возможность отслеживания американских войск противником с использованием систем роуминга вызывает серьезную обеспокоенность у законодателей. Представители военных, в свою очередь, заявили о принятии «беспрецедентных мер по защите войск», детали которых они не могут разглашать.