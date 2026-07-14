Министр обороны Русин-Сенди заявил, что Венгрия закроет двери перед Россией

Министр также сообщил, что ~Венгрия намерена развивать собственный военно-промышленный комплекс~. По его словам, минобороны продолжает программу технологической модернизации, начатую в 2017 году, чтобы восстановить оборонный потенциал страны, который, как считают в ведомстве, в течение последних 35 лет находился в упадке. Кроме того, власти рассчитывают заключить соглашения с крупнейшими европейскими оборонными концернами, чтобы разместить их производственные мощности на территории Венгрии.