Министр обороны Русин-Сенди заявил, что Венгрия закроет двери перед Россией

Министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сенди дал понять, что партнерские отношения с Россией будут пересмотрены в сторону охлаждения, а также пообещал «восстановить доверие» с НАТО и Евросоюзом. Тем не менее в МИД Венгрии называют Россию «значимой державой», страна по-прежнему не планирует поставлять оружие на Украину. О перспективах отношений Москвы и Будапешта — в материале «Газеты.Ru».
Глава минобороны Венгрии Ромулуш Русин-Сенди заявил об изменении отношения к России и желании восстановить доверие союзников по НАТО и ЕС.
«Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь»,
— заявил Русин-Сенди на переговорах в Будапеште по энергетике и стратегии, организованных аналитическим центром Equilibrium Institute.
По словам главы оборонного ведомства, стратегические интересы Будапешта полностью совпадают с западным блоком. Правительство должно учитывать «интересы и ценности как страны, так и ее союзников», — подчеркнул он.
Русин-Сенди также раскритиковал решение правительства Виктора Орбана на протяжении нескольких месяцев блокировать вступление Финляндии в НАТО, назвав такую политику «неприемлемой». По его словам, как военный он не разделяет подход прежнего руководства страны.
При этом новые власти Венгрии отказались от резкого увеличения военных расходов в ущерб социальной сфере. Русин-Сенди подтвердил обязательство Будапешта довести оборонный бюджет до 5% ВВП в соответствии с договоренностями внутри НАТО, однако отметил, что эта цель должна быть достигнута к 2035 году.
Министр также сообщил, что ~Венгрия намерена развивать собственный военно-промышленный комплекс~. По его словам, минобороны продолжает программу технологической модернизации, начатую в 2017 году, чтобы восстановить оборонный потенциал страны, который, как считают в ведомстве, в течение последних 35 лет находился в упадке. Кроме того, власти рассчитывают заключить соглашения с крупнейшими европейскими оборонными концернами, чтобы разместить их производственные мощности на территории Венгрии.
Новый курс Венгрии.
В мае 2026 года в Венгрии завершилось 16-летнее правление премьер-министра Виктора Орбана. Новое коалиционное правительство возглавил Петер Мадьяр (лидер партии «Тиса»). Во время инаугурации Петера Мадьяра над зданием венгерского парламента впервые за 12 лет подняли флаг Евросоюза.
В своих программных выступлениях после победы на выборах Мадьяр подчеркнул, что приоритетом партии «Тиса» является «возвращение Венгрии в европейскую семью» и прекращение многолетней изоляции Будапешта в Брюсселе.
В конце июня 2026 года новое правительство Венгрии подписало ~соглашение с Киевом о правах венгерского меньшинства в Закарпатье~. Взамен Венгрия полностью сняла свое вето и заблокированный ранее Орбаном процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС. В июле 2026 года правительство Мадьяра официально подало заявку и присоединилось к Европейской прокуратуре (EPPO).
13 июля 2026 года парламент принял поправку к конституции, позволяющую досрочно сместить с должности действующего президента страны Тамаша Шуйока.
Поставки оружия Украине.
Венгрия продолжит рассматривать Россию как значимую европейскую державу и ~сохранит запрет на поставки оружия Украине~. Об этом в интервью Corriere della Sera несколькими днями ранее заявила министр иностранных дел республики Анита Орбан.
По ее словам, Будапешт нацелен на прагматичное сотрудничество с Москвой на принципах суверенитета, а мандат от избирателей предусматривает помощь Украине исключительно через гуманитарные инициативы и санкции.
В начале июня Мадьяр отметил, что Россия не заинтересована в новой холодной войне, а полноценное развитие Европы возможно только после завершения конфликта на Украине и возвращения к нормальной жизни.
По его словам, ни одна из сторон не выиграет от сохранения жесткого экономического и политического противостояния в будущем, когда наступит мир. Он также добавил, что после завершения конфликта Европа отменит санкции.
Зависимость от России в энергетике.
Венгрия будет стремиться к энергетической независимости, но ~полностью отказаться от российских ресурсов не сможет~ из-за географических условий, пояснил Мадьяр в интервью Le Monde в начале июня.
По его словам, после завершения конфликта Европа частично вернется к российским энергоносителям, так как новая холодная война невыгодна ни ЕС, ни Москве. Для диверсификации Будапешт планирует развивать атомную энергетику совместно с Францией.
В мае, комментируя реакцию Польши на то, что Венгрия продолжает импортировать российский газ и нефть, Мадьяр заявил, что Будапешт вправе сам решать, у кого закупать энергоресурсы.