FT: Вучич «с нетерпеньем» ждет начала стратегического диалога с США

Кроме того, в интервью FT Вучич подтвердил намерение уйти в отставку с поста президента и провести в стране досрочные выборы в этом году. Он сказал, что планирует вернуться на должность премьер-министра, которую занимал 10 лет назад. В качестве одного из приоритетов своей работы на посту премьера Вучич обозначил ускорение вступления стран Западных Балкан в Европейский союз единым блоком.