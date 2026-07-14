FT: Вучич «с нетерпеньем» ждет начала стратегического диалога с США

В интервью Вучич подтвердил, что отмена полумиллиардного проекта строительства Trump Tower («Башни Трампа») в Белграде, вызванная протестами и коррупционным скандалом, не изменила стремление страны к сотрудничеству с Вашингтоном. Это сигнализирует о стратегическом повороте в сторону от традиционной зависимости сербской экономики от России и Китая.
Американцы — умные люди… стремящиеся к расширению своего влияния… Нам нужно поддерживать хорошие отношения с США, и я с нетерпением жду начала этого стратегического диалога.
По словам Вучича второй президентский срок Трампа значительно отличается от первого: в этот раз администрация президента США уделяет больше внимания вопросам бизнеса и готова привлекать в Сербию инвесторов. Вучич считает, что самой интересной сферой для американских инвестиций является энергетический сектор Сербии, в котором долгое время доминировала Россия.
Благодаря энергетическому сектору [американцы] смогут оказывать реальное… влияние в ближайшие годы и десятилетия.
FT напоминает, что ранее США анонсировали санкции в отношении NIS, единственной нефтеперерабатывающей компании Сербии, из-за того, что одним из ее основных акционеров является российская «Газпром нефть». Недавно NIS завершила переговоры с венгерской компанией MOL, которая готова приобрести 56%-ную долю «Газпром нефти». Вучич уверен, что эта сделка поможет вывести NIS из-под санкционного удара США и снизит энергетическую зависимость Белграда от Москвы.
Сербский лидер также считает, что Вашингтон может заинтересовать развитие инфраструктурных проектов: строительство ГЭС на Дунае и крупного дата-центра на юго-западе Сербии, работающего на зеленой энергии.
Кроме того, в интервью FT Вучич подтвердил намерение уйти в отставку с поста президента и провести в стране досрочные выборы в этом году. Он сказал, что планирует вернуться на должность премьер-министра, которую занимал 10 лет назад. В качестве одного из приоритетов своей работы на посту премьера Вучич обозначил ускорение вступления стран Западных Балкан в Европейский союз единым блоком.