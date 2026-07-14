Евгений Ган: вместо меня КПРФ выдвигает кандидатом в заксобрание другого Гана

«Буквально 7 июля Буланов мне давал слово, что я иду по восьмому округу и что у меня есть два помощника, которые 5 лет проработали вместе со мной в округе на общественных началах. Они тоже подали документы, и их тоже рекомендовало районное отделение в городские округа (в восьмой или девятый городские округа, которые находятся на территории восьмого округа Заксобрания). Однако, как мне сказал второй секретарь Рябцев, он вообще “не видит их в этой кампании”. И вот и поэтому я предполагаю, что у них с кем-то был договорняк. Какой, сказать не могу. Но, видать, очень серьёзный, потому что кандидатов сносят с нарушением всех норм Устава. И никакой гласности, никакого обсуждения кандидатур».