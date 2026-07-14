Евгений Ган: вместо меня КПРФ выдвигает кандидатом в заксобрание другого Гана

Калининградские коммунисты не стали выдвигать действующего депутата Евгения Гана на выборы в региональное Заксобрание. Решение, как пояснил «Новому Калининграду» сам Евгений Ган, принималось на региональной партконференции 11 июля. При этом на округ выставлена кандидатура другого кандидата по фамилии Ган.
«Меня хотели выдвинуть, но я с этим не согласился, — пояснил Евгений Ган. — То есть я не захотел выдвигаться на их условиях. Меня почему-то не выдвинули в моём одномандатном округе, где я пять лет проработал. Я б не сказал что это сделала партия. Это первый секретарь, второй секретарь, и, может быть, и третий секретарь. В общем, Буланов и компания. По моему мнению, в выдвижении по моему округу мне отказали с грубейшими нарушениями Устава партии».
Ган уточнил, что его округ также «немного изменился» и сменил номер в связи с тем, что в городе был добавлен еще один избирательный округ. Ранее округ Гана был седьмым, а сейчас он стал восьмым в связи с тем, что часть его «ушла» в Ленинградский район. При этом к нему присоединили другую часть Московского района.
«Мне сказали: “Мы вас выдвигаем в списке”. Но по этому поводу я ответил, что ни в каких списках я не пойду. И Буланову перед конференцией об этом сказал: “В ваших интересах, в интересах партии выдвинуть меня по восьмому округу и по спискам восьмого округа”. Буланов сказал: “Нет, мы вас только по списку выдвинем”. На это я ответил: “Тогда снимайте меня со своих списков”. А потом мне ещё говорили, что меня втыкали в какой-то второй округ. А это вообще Центральный район. Вы знаете, я всю жизнь в Московском районе, начиная с 1994 года», — продолжил Ган.
Самое интересное, по словам Евгения Гана, в том, что на конференции руководство областного отделения КПРФ выдвинуло «какого-то другого Гана».
«По моему восьмому округу в Законодательное собрание выдвинули моего однофамильца, — подтвердил Ган. — Я с ним даже не знаком и не знаю, кто это. Я узнал об этом от делегатов съезда, которые мне сказали: “Мы вообще думали, что это ты”. И это по округу, по которому мою кандидатуру предложило районное отделение КПРФ. Руководству партии было письмо направлено».
О причинах замены одного Гана на другого Евгений Ган сделал такое предположение:
«Буквально 7 июля Буланов мне давал слово, что я иду по восьмому округу и что у меня есть два помощника, которые 5 лет проработали вместе со мной в округе на общественных началах. Они тоже подали документы, и их тоже рекомендовало районное отделение в городские округа (в восьмой или девятый городские округа, которые находятся на территории восьмого округа Заксобрания). Однако, как мне сказал второй секретарь Рябцев, он вообще “не видит их в этой кампании”. И вот и поэтому я предполагаю, что у них с кем-то был договорняк. Какой, сказать не могу. Но, видать, очень серьёзный, потому что кандидатов сносят с нарушением всех норм Устава. И никакой гласности, никакого обсуждения кандидатур».
Чтобы прояснить ситуацию, «Новый Калининград» попытался связаться с руководством регионального отделения КПРФ. Первый секретарь реготделения партии Максим Буланов в течение двух дней не отвечал на звонки редакции, а секретарь по организационно-партийной и кадровой работе Владислав Рябцев отказался от комментария, сославшись на партийную дисциплину.
«Я не первое лицо в партии, — ответил Рябцев. — По уставу, я не имею права с журналистами общаться без решения бюро. По уставу, у нас только первый секретарь общается с журналистами. У нас ни дедушки, ни бабушки от лица партии комментарии давать не могут. Я могу высказать только свое субъективное мнение, но я могу ошибаться».
В региональном избиркоме «Новому Калининграду» сообщили, что информацию о кандидатах можно уточнить лишь в КПРФ, так как комментировать партийные мероприятия невозможно «до момента подачи и проверки документов».
«Лично я на конференции Евгения Гана не видела, — пояснила “Новому Калининграду” председатель регизбиркома Инесса Винярская. — Я пришла и села в зале. Присутствовал он там или нет, я не знаю. Буланов и Рябцев там были. Тех, кто сидел в президиуме, я тоже видела. Теперь что касается кандидатов: все документы еще в партии. Нам они их еще не представили. Пока они их не принесли и не сдали, это остается делом партии. Как только они документы принесут, мы сразу разместим все на сайте».
Напомним, ранее сообщалось, что список «Единой России» на предстоящих выборах в Законодательное собрание Калининградской области возглавил губернатор Алексей Беспрозванных, а список ЛДПР — лидер партии Леонид Слуцкий. Документы кандидатов в депутаты Заксобрания Калининградской области от партии «Яблоко», как сообщили в региональном отделении партии, будут представлены в избирком в среду, 15 июля.
Выборы депутатов Законодательного собрания Калининградской области восьмого созыва пройдет 18, 19 и 20 сентября. В состав областного парламента предстоит избрать 40 депутатов: 20 по одномандатным округам и 20 по единому округу. В этот же день состоятся выборы в Горсовет Калининграда и муниципальные окружные советы.