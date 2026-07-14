В Европе разрабатывают новый перехватчик баллистических ракет

О будущем проекте и его участниках сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление сторон.
В результате реализации инициативы европейские страны рассчитывают разработать и выпустить оружие для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности.
Согласно достигнутым договоренностям, компании в течение трех месяцев обязуются подписать обязательное к исполнению соглашение о формировании консорциума. В августе по плану стартуют совместные проектно-конструкторские работы. Образец для испытаний военные разработчики намерены получить к 2027 году. При этом подписанный меморандум не обязывает участников финансировать или приобретать создаваемые оружейные системы.
Ранее, 13 июля, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция договорились с Украиной о формировании коалиции по противоракетам, используемым для перехвата баллистических ракет. Участники объединения намереваются разработать более доступную альтернативу американским зенитным ракетным комплексам Patriot.