В Европе разрабатывают новый перехватчик баллистических ракет

Согласно достигнутым договоренностям, компании в течение трех месяцев обязуются подписать обязательное к исполнению соглашение о формировании консорциума. В августе по плану стартуют совместные проектно-конструкторские работы. Образец для испытаний военные разработчики намерены получить к 2027 году. При этом подписанный меморандум не обязывает участников финансировать или приобретать создаваемые оружейные системы.