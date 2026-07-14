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В Европе разрабатывают новый перехватчик баллистических ракет

Крупные игроки европейского оборонного рынка объединяются для создания собственного перехватчика баллистических ракет. Международная промышленная группа Thales S.A, европейская компания Airbus, германское подразделение европейской MBDA, французская компания Safran SA и стартап Destinus подписали меморандум о намерении сформировать партнерство Bliksem EXO Consortium. Цель проекта — разработать европейский перехватчик баллистических ракет, который позволил бы сбивать их еще во время полета за пределами атмосферы Земли.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О будущем проекте и его участниках сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление сторон.

В результате реализации инициативы европейские страны рассчитывают разработать и выпустить оружие для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности.

Согласно достигнутым договоренностям, компании в течение трех месяцев обязуются подписать обязательное к исполнению соглашение о формировании консорциума. В августе по плану стартуют совместные проектно-конструкторские работы. Образец для испытаний военные разработчики намерены получить к 2027 году. При этом подписанный меморандум не обязывает участников финансировать или приобретать создаваемые оружейные системы.

Ранее, 13 июля, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция договорились с Украиной о формировании коалиции по противоракетам, используемым для перехвата баллистических ракет. Участники объединения намереваются разработать более доступную альтернативу американским зенитным ракетным комплексам Patriot.