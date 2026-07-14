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Turkey Today: Турция объявила Нетаньяху в международный розыск по делу о флотилии «Сумуд»

Стамбульский суд 14 июля выдал международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с перехватом Израилем флотилии гуманитарной помощи, направлявшейся в Газу.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Турецкий новостной портал Turkey Today сообщает, что предварительное решение было вынесено 11-м Высшим уголовным судом Стамбула в ходе продолжающегося судебного процесса по делу о захвате израильскими военными флотилии «Сумуд», среди пассажиров которой были граждане Турции.

Решение суда вытекает из масштабного публичного иска, поданного против Нетаньяху и нескольких других высокопоставленных израильских чиновников.

Полный список обвинений, выдвинутых против израильского лидера, включает преступления против человечности, геноцид, умышленное нанесение телесных повреждений и пытки.

Кроме того, в обвинительном заключении подсудимые обвиняются в порче имущества, мародерстве при отягчающих обстоятельствах, препятствовании движению транспортных средств, угоне или задержании судна и лишении людей свободы.

В ноябре 2025 года Стамбульский суд выдал предварительные ордера на арест Нетаньяху и десятков других чиновников в ответ на захват флотилии и на более масштабные акты геноцида в Газе.

В апреле 2026 года Главная государственная прокуратура Стамбула завершила подготовку обвинительного заключения и потребовала пожизненного заключения для израильского руководства.

В прокуратуре заявили, что турецкие суды обладают юрисдикцией в соответствии с международным морским правом. Сегодняшнее уведомление означает официальный шаг суда по обеспечению международного исполнения этих обвинений.

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