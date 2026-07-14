Turkey Today: Турция объявила Нетаньяху в международный розыск по делу о флотилии «Сумуд»

Турецкий новостной портал Turkey Today сообщает, что предварительное решение было вынесено 11-м Высшим уголовным судом Стамбула в ходе продолжающегося судебного процесса по делу о захвате израильскими военными флотилии «Сумуд», среди пассажиров которой были граждане Турции.
Решение суда вытекает из масштабного публичного иска, поданного против Нетаньяху и нескольких других высокопоставленных израильских чиновников.
Кроме того, в обвинительном заключении подсудимые обвиняются в порче имущества, мародерстве при отягчающих обстоятельствах, препятствовании движению транспортных средств, угоне или задержании судна и лишении людей свободы.
В прокуратуре заявили, что турецкие суды обладают юрисдикцией в соответствии с международным морским правом. Сегодняшнее уведомление означает официальный шаг суда по обеспечению международного исполнения этих обвинений.