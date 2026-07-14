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Посольство РФ в Финляндии ответило на обвинения в кибератаках

Власти Финляндии в ходе встречи с послом России в республике Павлом Кузнецовым не предоставили доказательств приписываемой РФ западными странами вредоносной киберактивности. Об этом сообщили в российском посольстве в Хельсинки.

Источник: Reuters

Как уточнили в диппредставительстве, 14 июля посла РФ пригласили на беседу в МИД Финляндии, где прозвучали обвинения в адрес России в осуществлении «вредоносной деятельности в киберпространстве».

«Никаких конкретных фактов, подтверждающих данные инсинуации, однако, приведено не было. Внятных ответов на соответствующие вопросы главы российского диппредставительства финны дать не смогли», — отметили в посольстве.

В ходе разговора посол РФ указал, что данный случай не является первым, когда Хельсинки выступает с громкими, но необоснованными обвинениями в адрес Москвы. Он также напомнил, что распространяемые в республике предположения о российском гибридном влиянии ни разу не получали убедительного подтверждения.

«Озвученные финнами обвинения в стиле highly likely трудно воспринимать иначе как очередную волну пропагандистских усилий, направленных на искусственное поддержание мифа о “российской угрозе” в целях продвижения политических установок западных элит, настроенных на противостояние с Россией», — заявили российские дипломаты.

13 июля глава МИД Финляндии Элина Валтонен сообщила, что ведомство вызвало российского посла в республике Павла Кузнецова в связи с предполагаемой киберкампанией. В тот же день российских послов вызвали в МИД ряда других стран Европы.