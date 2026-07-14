Посольство РФ в Финляндии ответило на обвинения в кибератаках

В ходе разговора посол РФ указал, что данный случай не является первым, когда Хельсинки выступает с громкими, но необоснованными обвинениями в адрес Москвы. Он также напомнил, что распространяемые в республике предположения о российском гибридном влиянии ни разу не получали убедительного подтверждения.