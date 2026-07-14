Reuters: США и Иран используют удары для усиления позиций на переговорах

13 июля Трамп предложил взимать 20% со всех проходящих грузов. На эти слова президента США глава МИД Ирана Аббас Аракчи ответил, что такая ставка завышена и Тегеран будет «справедлив». Уже 14 июля американский лидер отказался от идеи сбора, заявив, что никто не должен брать плату за проход через Ормуз. Новые взаимные удары поставили будущее Исламабадского меморандума под сомнение.