Reuters: США и Иран используют удары для усиления позиций на переговорах

Региональные аналитики заявили агентству Reuters, что на данный момент боевые действия остаются «в пределах контролируемых границ», хотя не исключено, что в какой- то момент ситуация выйдет из-под контроля. По мнению аналитиков, обе стороны сейчас ищут рычаги влияния для заключения окончательного мирного соглашения.
Я сомневаюсь, что они возобновят полномасштабную войну, особенно поскольку это нанесет ущерб Трампу. Хотя вполне возможно, что иранцы зайдут слишком далеко. Это в равной степени относится и к Трампу.
Андреас Криг, старший преподаватель Школы исследований безопасности Королевского колледжа Лондона, считает, что возобновление конфликта не приведет к явной победе одной из сторон.
Мы вернулись к границам эскалации, существовавшим до подписания меморандума о взаимопонимании, — к конфликту низкой интенсивности, который не приведет ни к чьей явной победе.
В июне США и Иран подписали Исламабадский меморандум, который предусматривал прекращение боевых действий, возобновление судоходства через Ормузский пролив и 60 дней для подготовки окончательного соглашения, указывает агентство Reuters.. Однако стороны разошлись в условиях контроля над стратегической водной артерией.
13 июля Трамп предложил взимать 20% со всех проходящих грузов. На эти слова президента США глава МИД Ирана Аббас Аракчи ответил, что такая ставка завышена и Тегеран будет «справедлив». Уже 14 июля американский лидер отказался от идеи сбора, заявив, что никто не должен брать плату за проход через Ормуз. Новые взаимные удары поставили будущее Исламабадского меморандума под сомнение.
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