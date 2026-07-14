Американист Васильев: Трамп вернулся к тактике давления на Россию и Украину

«Теоретически, конечно, этот законопроект можно принять, и президент может его подписать. Другое дело, что все отлично понимают: никакие вторичные тарифы в 500% Трамп ввести в отношении Китая, Индии и других стран глобального Юга не сможет. Просто потому, что это приведет к коллапсу американской экономики. Трамп уже в прошлом году пытался вводить 100% тарифы против Китая, но все закончилось печально — пришлось откатывать назад», — напомнил американист и политолог Малек Дудаков.