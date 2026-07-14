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Макрон выступил против капитуляции Украины перед Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что урегулирование конфликта на Украине не должно завершиться капитуляцией перед Россией. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube.

Источник: Reuters

«История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», — утверждает он.

Французский лидер назвал неприемлемыми любые попытки достичь договоренностей с Россией в ущерб интересам Украины. Он также высказался за продолжение оказания поддержки Киеву.

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