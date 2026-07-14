Песков указал на ошибочную позицию Азербайджана по Украине

Отношения Москвы и Баку переживают сложности не только на фоне поддержки Азербайджаном Украины. Ситуация усугубилась после произошедшего в декабре 2024 года крушения в казахстанском Актау самолета азербайджанской компании Azerbaijan Airlines (AZAL), направлявшегося в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось только 29 людям. После этого власти Азербайджана потребовали закрыть «Русский дом» в Баку, а в мае Алиев не прилетел на празднования парада Победы в Москве.