Песков указал на ошибочную позицию Азербайджана по Украине

Власти России не согласны с позицией президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине, но не считают, что это должно отражаться на двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Алиев в очередной раз выразил поддержку Киеву, заявив о приверженности территориальной целостности Украины и готовности помочь.
Москва не согласна с позицией президента Азербайджана Ильхама Алиева, публично поддержавшего Украину в конфликте с Россией. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время брифинга.
Представитель Кремля отметил, что целый ряд государств, с которыми Россию связывают близкие отношения, разделяют позицию Алиева.
«Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий», — сказал Песков.
Тем не менее российские власти не считают это поводом «для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения», добавил он.
«Считаем, что мы должны всемерно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан. Что касается точки зрения по Украине — ~мы считаем эту точку зрения ошибочной~», — указал представитель Кремля.
Песков заверил, что для донесения своего мнения Москва будет по всем каналам аргументированно объяснять, почему она считает такую позицию ошибочной.
Пресс-секретарь президента ответил и на высказывания Алиева о том, что бывший первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман был уволен якобы за заданный на форуме «позитивный вопрос о президенте Азербайджана», в связи с чем является «пострадавшим».
«Честно говоря, вряд ли кто-то может Михаила Соломоновича Гусмана считать пострадавшим. Уж такую блестящую карьеру, что он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, что он имел в России… Вряд ли он имеет в Азербайджане, это я могу с уверенностью сказать», — объяснил Песков.
О чем сказал Алиев?
Поводом для комментариев Кремля стало выступление Алиева на церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума, а именно ответ на вопрос, касающийся позиции Баку по украинскому конфликту.
«Что касается позиции Азербайджана — она неизменна. Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны»,
Алиев добавил, что его страна «всегда готова помогать украинскому народу», но не стал раскрывать, как именно. Он также выразил мнение о необходимости прекращения конфликта.
Такой позиции Баку действительно последовательно придерживается с начала СВО. Еще в апреле 2022 года Алиев на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» публично поддержал территориальную целостность Украины. В декабре того же года ~Азербайджан отправил Украине гуманитарную помощь стоимостью около $17,6 млн~, после чего делал это практически ежегодно.
Кроме того, 25 апреля 2026 года Алиев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего, он заявил о «прекрасных возможностях» по совместному производству военной продукции.
Кризис в отношениях.
Отношения Москвы и Баку переживают сложности не только на фоне поддержки Азербайджаном Украины. Ситуация усугубилась после произошедшего в декабре 2024 года крушения в казахстанском Актау самолета азербайджанской компании Azerbaijan Airlines (AZAL), направлявшегося в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось только 29 людям. После этого власти Азербайджана потребовали закрыть «Русский дом» в Баку, а в мае Алиев не прилетел на празднования парада Победы в Москве.
Новый виток обострения случился 27 июня 2025 года, когда в Екатеринбурге при задержании представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийствах, погибли два человека. Спустя три дня в Баку задержали семь журналистов радио «Sputnik Азербайджан». 1 июля в республике были арестованы восемь россиян. 19 июня они были осуждены по обвинениям в кибермошенничестве и транзите наркотиков.
Тем не менее 13 июля 2026 года Алиев выразил мнение, что отношения между двумя странами вернулись на прежний уровень:
«Я бы сказал, что отношения полностью нормализовались Активные связи существуют как на уровне правительств и сопредседателей межправительственной комиссии, так и по линии министерств иностранных дел и администраций президентов».
По словам президента Азербайджана, в Баку придают большое отношение отношениям с Москвой.