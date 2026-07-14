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Рубио: США используют все имеющиеся инструменты против МУС

Соединенные Штаты планируют задействовать все имеющиеся в их распоряжении средства для ликвидации Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Reuters

Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, МУС «вмешивается в деятельность американских вооруженных сил и правоохранительных органов», что, по его мнению, создает угрозу «гибели США как суверенного и независимого государства».

«Администрация [президента США Дональда] Трампа всегда будет защищать наших военнослужащих от этой угрозы. США запускают дипломатическую кампанию [против МУС], руководствуясь простым посылом — суверенные государства превыше глобализма», — написал Рубио в своем блоге на Substack.

«Используя все имеющиеся у нашего правительства инструменты и работая с союзниками, с которыми мы можем объединить усилия, мы будем демонтировать МУС, если потребуется — по кирпичику», — указал госсекретарь США.

Ранее, 13 июля, Госдепартамент проинформировал о начале масштабной кампании против МУС. Ее цель, как уточняется в заявлении ведомства, — нейтрализация «угрозы американскому суверенитету», исходящей от суда. Согласно сообщению, возможные меры в отношении МУС предусматривают «отмену [американских въездных] виз и запрет на въезд [в США] персонала» суда, а также «расширение санкций против МУС и связанных [с ним] организаций».

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