Рубио: США используют все имеющиеся инструменты против МУС

Ранее, 13 июля, Госдепартамент проинформировал о начале масштабной кампании против МУС. Ее цель, как уточняется в заявлении ведомства, — нейтрализация «угрозы американскому суверенитету», исходящей от суда. Согласно сообщению, возможные меры в отношении МУС предусматривают «отмену [американских въездных] виз и запрет на въезд [в США] персонала» суда, а также «расширение санкций против МУС и связанных [с ним] организаций».