Рубио: США используют все имеющиеся инструменты против МУС

Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, МУС «вмешивается в деятельность американских вооруженных сил и правоохранительных органов», что, по его мнению, создает угрозу «гибели США как суверенного и независимого государства».
«Администрация [президента США Дональда] Трампа всегда будет защищать наших военнослужащих от этой угрозы. США запускают дипломатическую кампанию [против МУС], руководствуясь простым посылом — суверенные государства превыше глобализма», — написал Рубио в своем блоге на Substack.
«Используя все имеющиеся у нашего правительства инструменты и работая с союзниками, с которыми мы можем объединить усилия, мы будем демонтировать МУС, если потребуется — по кирпичику», — указал госсекретарь США.
Ранее, 13 июля, Госдепартамент проинформировал о начале масштабной кампании против МУС. Ее цель, как уточняется в заявлении ведомства, — нейтрализация «угрозы американскому суверенитету», исходящей от суда. Согласно сообщению, возможные меры в отношении МУС предусматривают «отмену [американских въездных] виз и запрет на въезд [в США] персонала» суда, а также «расширение санкций против МУС и связанных [с ним] организаций».