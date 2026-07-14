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Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на Москву

Система ПВО Минобороны уничтожила два беспилотника, направлявшихся к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РБК

Система ПВО Минобороны уничтожила два беспилотника, направлявшихся к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Всего с начала суток на подлете к Москве, на момент подготовки материала, сбито 25 беспилотников.

В ночь на 14 июля средства ПВО сбили около 20 беспилотников в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, дроны уничтожили в Таганроге, а также в Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах.

По данным Минобороны, за ночь с 20:00 13 июля до 8:00 14 июля системы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа.

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