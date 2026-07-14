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Военные сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РБК

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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