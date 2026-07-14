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Путин отблагодарил главу Якутии за подаренный нож монетой, ее номинал остался в секрете

Путин отблагодарил Николаева за подаренный нож воинов-якутов монетой.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин передал главе Якутии Айсену Николаеву монету за подаренный нож, однако ее номинал остался в секрете. Об этом Николаев рассказал в интервью политобозревателю KP.RU Александру Гамову.

Журналист уточнил у главы республики, что написано на лезвии подаренного президенту ножа.

«Там простая надпись: “Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян”. И Владимир Владимирович мне по традиции народной, он ее хорошо знает, монету за этот нож тоже передал», — ответил Николаев.

Якутский нож, подаренный бойцами СВО Верховному Главнокомандующему Фото: предоставлено КП.

Тогда Гамов поинтересовался, а какое достоинство монеты, переданной российским лидером. А это секрет! Монета от президента бесценна, подчеркнул глава Якутии.

Как писал сайт KP.RU, 14 июля в ходе встречи в Кремле Айсен Николаев вручил Владимиру Путину якутский нож от имени бойцов СВО из республики с памятной гравировкой.