Путин отблагодарил главу Якутии за подаренный нож монетой, ее номинал остался в секрете

Президент РФ Владимир Путин передал главе Якутии Айсену Николаеву монету за подаренный нож, однако ее номинал остался в секрете. Об этом Николаев рассказал в интервью политобозревателю KP.RU Александру Гамову.
Журналист уточнил у главы республики, что написано на лезвии подаренного президенту ножа.
«Там простая надпись: “Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян”. И Владимир Владимирович мне по традиции народной, он ее хорошо знает, монету за этот нож тоже передал», — ответил Николаев.
Якутский нож, подаренный бойцами СВО Верховному Главнокомандующему Фото: предоставлено КП.
Тогда Гамов поинтересовался, а какое достоинство монеты, переданной российским лидером. А это секрет! Монета от президента бесценна, подчеркнул глава Якутии.
Как писал сайт KP.RU, 14 июля в ходе встречи в Кремле Айсен Николаев вручил Владимиру Путину якутский нож от имени бойцов СВО из республики с памятной гравировкой.