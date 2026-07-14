Почему Трамп может поддержать ужесточение санкций против России

13 июля сенат начал четырехнедельную сессию, после которой последует более чем месячный перерыв. Палата представителей будет работать всего две недели и вернется к заседаниям только в начале сентября. Тьюн отметил, что перед голосованием обновленную версию законопроекта должны изучить профильные комитеты верхней палаты. Он подчеркнул, что принятие закона стало бы «замечательным наследием и прекрасной данью памяти Линдси». Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол сообщил, что на этой неделе внесет версию законопроекта на рассмотрение нижней палаты. Конгрессмен-республиканец от Огайо Майк Тёрнер выразил уверенность, что при поддержке Белого дома документ может оказаться на подписи у президента уже к концу текущей недели.