Почему Трамп может поддержать ужесточение санкций против России

В ночь на 14 июля CNN сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп поддержит принятие содержащего новые антироссийские санкции законопроекта Sanctioning Russia Act, над которым работал недавно умерший сенатор Линдси Грэм. Вскоре после эту информацию подтвердили Bloomberg и The Hill. Сам Трамп не дал однозначного ответа на вопрос журналистов, подпишет ли он документ, когда тот попадет ему на стол: «Мы это обсуждаем… — сказал американский лидер на брифинге 13 июля. — Мы очень скоро примем решение по этому вопросу».
Что известно об обновленной версии билля.
Полный текст законопроекта, который был обновлен в последнее время, пока официально не обнародован. Однако он оказался в распоряжении The Hill, которое утверждает, что объем билля в новой версии почти удвоился — с 31 до 61 страницы.
Одно из главных изменений касается вторичных тарифов. Первоначальная версия позволяла президенту США вводить пошлины до 500% на российские товары и на товары из стран, продолжающих закупать российские энергоносители (нефть, газ, уран и нефтепродукты). В новой версии верхняя планка существенно снижена — до 100%.
Другое важное отличие касается механизма снятия санкций. Если прежний вариант давал президенту США право приостанавливать санкции на 180 дней по соображениям национальной безопасности, то обновленная версия обязывает главу государства объяснять конгрессу причины ослабления ограничений.
Как отмечает The Hill, в законопроекте предусмотрены рестрикции в отношении продукции из российского сжиженного природного газа (СПГ) и «теневого флота», а также более широкие финансовые санкции против России. Документ также закрепляет на законодательном уровне все санкции, ранее введенные президентом через исполнительные указы. Это существенно затруднит их отмену следующим главой государства.
В августе 2025 года США ввели дополнительные 25-процентные адвалорные пошлины против Индии, указав в качестве причины закупки ею российской нефти. 7 февраля 2026 года Дональд Трамп подписал закон, отменяющий эти пошлины в ответ на обещание прекратить закупки российского сырья. 20 февраля Верховный суд США признал незаконными вторичные пошлины, а также несколько других тарифов, введенных предыдущей администрацией на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. Конституция США наделяет конгресс исключительным правом регулировать импортные тарифы.
Исходная версия законопроекта также предусматривала следующее:
заморозку активов и запрет на транзакции для высокопоставленных российских чиновников, военнослужащих, олигархов и иностранных граждан, занимающихся поставками продукции оборонного назначения для армии России или занимающихся «преступной и вредоносной» деятельностью в ее интересах;
санкции в отношении Банка России, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и «любого иного финансового учреждения, находящегося полностью или частично в собственности правительства Российской Федерации», а также их дочерних предприятий, правопреемников и учреждений, совершающих с ними операции;
запрет на экспорт энергоносителей из США в Россию и американские инвестиции в российский энергетический сектор;
запрет на импорт урана из России;
запрет на покупку гражданами США российских государственных долговых обязательств.
Сохранились ли эти положения в обновленной версии, не уточняется. The Hill отмечает, что в процессе рассмотрения в конгрессе новый вариант документа еще может претерпеть изменения.
Как скоро может быть принят закон.
За несколько дней до смерти Грэм с коллегами по сенату — республиканцем Роджером Уикером и демократами Джин Шахин и Ричардом Блюменталем — сообщил, что им удалось добиться согласия администрации на принятие обновленной версии билля. «Мы крайне довольны столь существенным прогрессом и намерены внести законопроект на рассмотрение в самое ближайшее время», — говорилось в их совместном заявлении. Грэм, находившийся тогда в Киеве, заявил журналистам, что билль предоставит американскому президенту «необходимые инструменты» для завершения конфликта.
Исходная версия законопроекта была внесена на рассмотрение еще в апреле 2025 года и насчитывала 85 соавторов из обеих партий, — этого достаточно, чтобы преодолеть возможное президентское вето. Несмотря на широкую поддержку со стороны обеих партий, больше года документ оставался заблокирован лидером сенатского большинства Джоном Тьюном из опасений, что его принятие может помешать усилиям президента по урегулированию конфликта.
Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 71-м году жизни вскоре после возвращения из Киева. В ночь на 13 июля канцелярия сенатора опубликовала предварительное заключение судебно-медицинского эксперта округа Колумбия. Согласно ему, причиной смерти стало расслоение аорты на фоне атеросклероза — произошел разрыв внутренней оболочки главной артерии вследствие хронического поражения сосудов. Окончательный диагноз будет установлен после завершения токсикологической экспертизы.
Грэм представлял Южную Каролину в сенате с 2003 года. В июне 2026-го он победил на республиканских праймериз и планировал на ноябрьских промежуточных выборах баллотироваться в сенат на пятый шестилетний срок. После смерти Грэма губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил временным сенатором от штата его младшую сестру Дарлин Грэм. Она будет исполнять обязанности до 3 января 2027 года. Новый кандидат от республиканцев на промежуточных выборах будет определен на специальных праймериз в августе.
После смерти Грэма Блюменталь и Шахин заявили о необходимости принять законопроект в память о покойном. Их поддержали конгрессмены от обеих партий. Для вступления в силу документ должен быть одобрен обеими палатами конгресса и подписан президентом.
13 июля сенат начал четырехнедельную сессию, после которой последует более чем месячный перерыв. Палата представителей будет работать всего две недели и вернется к заседаниям только в начале сентября. Тьюн отметил, что перед голосованием обновленную версию законопроекта должны изучить профильные комитеты верхней палаты. Он подчеркнул, что принятие закона стало бы «замечательным наследием и прекрасной данью памяти Линдси». Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол сообщил, что на этой неделе внесет версию законопроекта на рассмотрение нижней палаты. Конгрессмен-республиканец от Огайо Майк Тёрнер выразил уверенность, что при поддержке Белого дома документ может оказаться на подписи у президента уже к концу текущей недели.
Действительно ли изменилась позиция администрации.
Как прокомментировал РБК старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин, в Белом доме поддержали обновленную версию законопроекта в том числе потому, что Грэм считался близким сторонником и идеологическим союзником Трампа. «Это попытка президента закрепить наследие сподвижника и солидаризироваться с его родственниками. Даже при том, что это может навредить переговорному процессу, который из без того серьезно буксует», — отметил эксперт. По его мнению, уход Грэма из жизни стал триггером для решения, которое давно вынашивалось в администрации США.
Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов считает, что важное значение для Белого дома имели как риски для мирного урегулирования в случае принятия законопроекта, так и более широкий вопрос о том, кто именно будет определять санкционную политику США — исполнительная или законодательная власть. «На протяжении долгого времени, и это характерно не только для Трампа, но и для других президентов, Белый дом всячески противодействовал попыткам конгресса взять на себя большие полномочия в определении политики санкций», — отметил эксперт в беседе с РБК.
По оценке Кортунова, администрация может поддержать обновленную версию законопроекта при условии, что в нем будут четко зафиксированы «модальности», оставляющие исполнительной власти широкое пространство для маневра — следовать ли рекомендациям конгресса о введении санкций или нет. В таком случае закон, с одной стороны, позволит конгрессу продемонстрировать активность в санкционной сфере, а с другой не свяжет руки Белому дому. В случае ухудшения отношений с Москвой Трамп сможет задействовать отдельные положения законопроекта. «А если все будет нормально и диалог продолжится, тогда это будет потенциальной угрозой, которая, по логике вашингтонских политиков, должна сделать российскую сторону более сговорчивой», — пояснил Кортунов.
На прошлой неделе на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что США могут предоставить Украине лицензии на производство ракет для зенитных комплексов Patriot. Но дополнительных их партий Киев в ближайшее время от Вашингтона не получит, добавил президент. CNN отмечает, что налаживание производства может занять месяцы, а The New York Times указывает на такую проблему, как поставки комплектующих, производимых субподрядчиками. В Анкаре американский лидер также впервые публично заявил, что США могут «закрыть небо» над Украиной в рамках гарантий безопасности, однако такие меры не понадобятся в случае заключения мирного соглашения.
Кортунов считает, что делать однозначный вывод о смене курса Трампа пока преждевременно. По его мнению, в Вашингтоне действительно наблюдается определенная переоценка сил, во многом под влиянием Киева и европейских союзников США. «Они убеждают Трампа в том, что он поторопился списывать Украину со счетов, что Украина еще может оказать серьезное противодействие России, и поэтому позицию, которая предварительно была обозначена в Анкоридже, надо корректировать в ее пользу», — сказал эксперт. Окончательная картина прояснится после следующих контактов на высшем уровне или нового раунда консультаций администрации США с российской стороной.