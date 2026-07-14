Косиняк-Камыш: У Польши нет возможности вступить в антибаллистическую коалицию

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов связал планы Европы и Киева по созданию совместной противоракетной обороны с нехваткой боеприпасов для американских комплексов. По его словам, значительная часть ракет для Patriot сейчас направляется на Ближний Восток, из-за чего европейские страны опасаются остаться без достаточной защиты в случае конфликта с Россией. Эксперт предположил, что участники инициативы в итоге начнут масштабно закупать уже существующие системы Patriot, которые также планируется модернизировать для более эффективного перехвата баллистических целей.