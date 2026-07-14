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Трамп заявил, что вероятность принятия санкций Грэма* против России высока

Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект почившего сенатора Линдси Грэма* (был признан в РФ экстремистом и террористом) о вторичных санкциях против России имеет высокие шансы на принятие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект почившего сенатора Линдси Грэма* (был признан в РФ экстремистом и террористом) о вторичных санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. Об этом он сказал журналистам.

«Линдси Грэм* очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также включат санкции против Ирана и “Хезболлы”. Вероятность того, что он будет принят, достаточно высока», — заявил Трамп.

Сенатор скончался 11 июля в возрасте 71 года. Смерть наступила на следующий день после его возвращения с Украины, где он встречался с Владимиром Зеленским и обсуждал санкции против России и Ирана.

Официальная причина смерти — расслоение аорты на фоне сердечно-сосудистого заболевания.

*признан в РФ экстремистом и террористом.

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