Трамп заявил, что вероятность принятия санкций Грэма* против России высока

Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект почившего сенатора Линдси Грэма* (был признан в РФ экстремистом и террористом) о вторичных санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. Об этом он сказал журналистам.
Сенатор скончался 11 июля в возрасте 71 года. Смерть наступила на следующий день после его возвращения с Украины, где он встречался с Владимиром Зеленским и обсуждал санкции против России и Ирана.
Официальная причина смерти — расслоение аорты на фоне сердечно-сосудистого заболевания.
*признан в РФ экстремистом и террористом.