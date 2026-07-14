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Трамп назвал вероятным принятие проекта Грэма о санкциях против России

В законопроект об усилении санкций США против России, составленном сенатором Линдси Грэмом, могут быть включены Иран и «Хезболла», заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

Источник: РБК

В законопроект об усилении санкций США против России, составленном сенатором Линдси Грэмом, могут быть включены Иран и «Хезболла», заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

Трамп назвал вероятным принятие проекта Грэма о санкциях против России.

Один из репортеров спросил его, будет ли одобрен законопроект в течение ближайших одной-двух недель, и будет ли вообще одобрен. Трамп в ответ отметил, что Грэм очень сильно желал продвижения своей инициативы, и есть «хороший шанс», что это получится.

«Я думаю, они могли бы добавить Иран, что было бы большим событием, если произойдет, они могут добавть и “Хезболлу”, — сказал он.

Американский лидер также сообщил, что введение вторичных санкций против Китая и Индии не обсуждалось.

10 июля группа сенаторов заявила о готовности Белого дома поддержать пакет антироссийских санкций. Авторами законопроекта являются республиканец от Южной Каролины Грэм, демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

На следующий день Грэм умер. Причиной смерти, по предварительным данным, стало расслоение аорты, вызванное атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

В Белом доме накануне сообщили, что Трамп поддержит документ. Сам президент сказал, что пока не принял решение по поводу санкций.

Материал дополняется.

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