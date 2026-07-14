Трамп назвал вероятным принятие проекта Грэма о санкциях против России.

Один из репортеров спросил его, будет ли одобрен законопроект в течение ближайших одной-двух недель, и будет ли вообще одобрен. Трамп в ответ отметил, что Грэм очень сильно желал продвижения своей инициативы, и есть «хороший шанс», что это получится.