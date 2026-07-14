В законопроект об усилении санкций США против России, составленном сенатором Линдси Грэмом, могут быть включены Иран и «Хезболла», заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.
Трамп назвал вероятным принятие проекта Грэма о санкциях против России.
Один из репортеров спросил его, будет ли одобрен законопроект в течение ближайших одной-двух недель, и будет ли вообще одобрен. Трамп в ответ отметил, что Грэм очень сильно желал продвижения своей инициативы, и есть «хороший шанс», что это получится.
«Я думаю, они могли бы добавить Иран, что было бы большим событием, если произойдет, они могут добавть и “Хезболлу”, — сказал он.
Американский лидер также сообщил, что введение вторичных санкций против Китая и Индии не обсуждалось.
10 июля группа сенаторов заявила о готовности Белого дома поддержать пакет антироссийских санкций. Авторами законопроекта являются республиканец от Южной Каролины Грэм, демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.
На следующий день Грэм умер. Причиной смерти, по предварительным данным, стало расслоение аорты, вызванное атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.
В Белом доме накануне сообщили, что Трамп поддержит документ. Сам президент сказал, что пока не принял решение по поводу санкций.
Материал дополняется.