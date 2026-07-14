Линдси Грэм*, известный своими крайне агрессивными антироссийскими инициативами, скончался 11 июля в возрасте 71 года, после возвращения из Украины. По иронии судьбы, незадолго до смерти он публично хвастался, что не собирается умирать, пока не добьется введения «адских санкций» против Москвы. «Я не могу сейчас умереть. Мне все еще надо ввести санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации между Израилем и Саудовской Аравией», — приводил слова сенатора портал Axios.