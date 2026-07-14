Трамп изучит обновленный законопроект о санкциях против РФ

«Я должен рассмотреть [данный вопрос]. Это не обсуждалось», — заявил глава администрации США на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о готовности Вашингтона вводить вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Данная мера является одним из ключевых положений упомянутого законопроекта.
«Думаю, они могут добавить к этому Иран. Они добавят Иран. Если это произойдет, то станет крупным развитием событий. Кроме того, они могут добавить “Хезболлах”», — отметил президент.