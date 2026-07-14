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Трамп изучит обновленный законопроект о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении рассмотреть обновленный вариант законопроекта об ужесточении санкций против России, принятый Конгрессом. Американский лидер отметил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Источник: AP 2024

«Я должен рассмотреть [данный вопрос]. Это не обсуждалось», — заявил глава администрации США на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о готовности Вашингтона вводить вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Данная мера является одним из ключевых положений упомянутого законопроекта.

Трамп также сообщил, что американские законодатели, возможно, распространят действие документа на Иран и шиитское движение «Хезболлах».

«Думаю, они могут добавить к этому Иран. Они добавят Иран. Если это произойдет, то станет крупным развитием событий. Кроме того, они могут добавить “Хезболлах”», — отметил президент.

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