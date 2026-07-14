Верховная рада отправила в отставку правительство Украины

Юлия Свириденко возглавляла правительство чуть меньше года, на пост премьера ее назначили 17 июля 2025 года. О кадровых перестановках в правительстве сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это необходимо для смены политической системы страны. Украинский лидер добавил, что за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом. Основное среди них — взаимодействие Киева и США по лицензиям на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot.