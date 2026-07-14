Польша депортировала трёх украинцев, двоих сразу отправили в ВСУ

Ранее газета The Guardian опубликовала материал об охлаждении отношений между Варшавой и Киевом, в котором украинцы пожаловались на пренебрежительное обращение со стороны поляков. Киевская художница-дизайнер Ольга призналась изданию, что каждое пересечение границы вызывает у неё приступы ярости из-за взглядов и манеры общения принимающей стороны, а другие опрошенные рассказали о хамстве пограничников и многочасовых ожиданиях под открытым небом в зной, ливень или снегопад.