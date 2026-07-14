Посол России в Нидерландах отверг обвинения в причастности к кибератакам

Обвинения в причастности России к кибератакам против европейских стран не подкреплены никакими доказательствами и основаны на домыслах, заявил посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. Сегодня его вызывали в МИД страны, где сообщили об обвинениях в адрес Москвы.