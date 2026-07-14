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Поддубный: программа «Единой России» будет полностью ориентирована на реалии военного времени

Член генсовета «Единой России» (ЕР) Герой России Евгений Поддубный заверил, что новая «Народная программа» партии будет полностью ориентирована на реалии военного времени, передает пресс-служба ЕР.

Член генсовета «Единой России» (ЕР) Герой России Евгений Поддубный заверил, что новая «Народная программа» партии будет полностью ориентирована на реалии военного времени, передает пресс-служба ЕР.

«Позиция (председателя ЕР.— “Ъ”) Дмитрия Медведева и всей партии: в “Народной программе” должны быть только те пункты, которые имеют перспективы реализации», — заявил политик на встрече с военнослужащими в Ставрополе. Участники встречи, сообщает пресс-служба партии, подняли вопросы «доступа к земельным участкам для сельхозпроектов», а также «создания всероссийского сайта для предпринимателей из числа ветеранов с кураторами от крупного бизнеса».

В партии прорабатывают для ветеранов «не просто гранты», а «готовые технологические решения — бизнес-модели и франшизы», отметил Евгений Поддубный: «Человек хочет заниматься фермерством — вот тебе готовая модель, все это будет реализовано через законодательство». Также для участников СВО разрабатывается кадровый партпроект «Время мастеров», поучаствовать в котором предложат ветеранам, «желающим работать в производственной сфере», анонсировал господин Поддубный.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный вошел в головную часть списка ЕР на предстоящих выборах в Госдуму.

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