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Арбитражный суд Нижегородской области возглавит Леонид Ломиворотов

Кандидатуру поддержали на заседании ВККС.

Источник: Комсомольская правда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала Леонида Ломиворотова на должность председателя Арбитражного суда Нижегородской области. Решение было принято на заседании ВККС. О этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда России.

Кандидатуру Ломиворотова поддержали при рассмотрении предложений по назначению председателей арбитражных, военных и судов общей юрисдикции. В заседании участвовал председатель Верховного Суда РФ Игорь Краснов.

Сейчас Леониду Ломиворотову 41 год. Он занимает должность заместителя председателя Арбитражного суда Томской области с 2022 года. Судебную карьеру в арбитражной системе он начал после окончания ТГУ.

У кандидата более 19 лет стажа работы в судебно-арбитражных органах. Он имеет второй квалификационный класс судьи и классный чин «Советник юстиции 2 класса». Среди наград — медаль Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За безупречное служение правосудию» III степени.

Напомним, прежний председатель Арбитражного суда Нижегородской области Роман Санинский завершил полномочия осенью 2025 года в связи с почетной отставкой. После этого обязанности председателя были возложены на заместителя председателя суда Георгия Федорычева.

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