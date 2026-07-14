Заявление Трампа развернуло нефтяной рынок

До этого заявления нефть демонстрировала взрывной рост: котировки Brent во вторник поднимались до 87 долларов за баррель, отыграв 9-процентный скачок, зафиксированный в понедельник сразу после первых угроз блокады. После того как Трамп заменил пошлины на «инвестиционные соглашения», цена Brent скорректировалась до 85 долларов, а сорт WTI закрепился в диапазоне 79−80 долларов за баррель, что стало реакцией рынка на снижение градуса эскалации.