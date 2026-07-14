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Польша сообщила о поднятых истребителях над Балтикой после пролета Ил-20

Польские истребители подняли в воздух после пролета российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

Источник: РБК

Польские истребители подняли в воздух после пролета российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

«Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 и вынудили его удалиться», — написал министр.

В начале июля оперативное командование ВС Польши сообщило о подъеме истребителей на фоне взрывов на Украине. В ведомстве подчеркнули, что действия носят превентивный характер и направлены на безопасность и охрану воздушного пространства.

В Минобороны России заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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