WSJ узнала, какое условие Китай поставил России по газу

Китай согласится на строительство газопровода «Сила Сибири-2» только в случае, если Россия будет поставлять газ по ценам внутреннего российского рынка. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным газеты, китайские чиновники сообщили свою позицию главе «Газпрома» Алексею Миллеру перед визитом президента России Владимира Путина в Пекин в мае. Как утверждают источники WSJ, китайские чиновники посоветовали представителям России не поднимать этот вопрос снова, если условия не изменятся.
По оценке WSJ, фактически китайская сторона предложила Москве субсидировать поставки по газопроводу.
РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».
«Сила Сибири-2» — проект газопровода мощностью до 50 млрд куб. м газа в год, который должен соединить месторождения Ямала с Китаем через территорию Монголии. Проект носит нынешнее название с 2015 года, однако его реализация неоднократно откладывалась. Проектирование газопровода началось в 2020 году. В сентябре 2025 года «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» и газопровода «Союз Восток» через Монголию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Китай и Россия достигли прогресса по проекту трубопровода. Уже в середине июня специальный представитель президента России по связям с международными организациями и сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что вопрос по «Силе Сибири-2» решат в ближайшее время.
В сентябре прошлого года российский лидер сообщил, что цена на газ, который будет поставляться по этому трубопроводу, является рыночной. Путин пояснил, что в проекте «нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны».
После майского визита Путина в Китай эксперты в разговоре с РБК сообщали, что Китай, вероятно, добивается максимально низкой цены, более гибких обязательств по отбору газа и переноса части инвестиционных рисков на Россию.
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