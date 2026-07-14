WSJ узнала, какое условие Китай поставил России по газу

«Сила Сибири-2» — проект газопровода мощностью до 50 млрд куб. м газа в год, который должен соединить месторождения Ямала с Китаем через территорию Монголии. Проект носит нынешнее название с 2015 года, однако его реализация неоднократно откладывалась. Проектирование газопровода началось в 2020 году. В сентябре 2025 года «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» и газопровода «Союз Восток» через Монголию.