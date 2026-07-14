Трамп: Закон Грэма* о санкциях против России всё ещё рассматривается

Ранее Дональд Трамп отверг версию о причастности России к кончине сенатора Линдси Грэма*, заявив, что причиной стали проблемы со здоровьем, а именно предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Он напомнил, что отец политика ушёл из жизни примерно в том же возрасте, и применил собственную «теорию скаковых лошадей»: если у человека есть глубоко скрытые недуги, их непросто выявить, но они всё равно сказываются.