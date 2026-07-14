Российские военные поразили три сухогруза на рейде порта Одесса

Ударными беспилотниками были поражены три сухогруза на рейде порта Одесса. Кроме того, в порту Южный высокоточным авиационным оружием, по данным Минобороны, были поражены объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинской армии.