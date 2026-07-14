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Российские военные поразили три сухогруза на рейде порта Одесса

Российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

Источник: РБК

Российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в «Максе».

Ударными беспилотниками были поражены три сухогруза на рейде порта Одесса. Кроме того, в порту Южный высокоточным авиационным оружием, по данным Минобороны, были поражены объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинской армии.

Утром 14 июля Минобороны сообщило, что ВС России поразили в Одесской области ночью порт Южный. Объекты порта используются для разгрузки горюче-смазочных материалов, в частности семь резервуаров с ГСМ предназначены для обеспечения ВСУ.

Кроме того, ВС ударили по находившемуся на территории порта сухогрузу, осуществлявшему доставку грузов военного назначения, и по танкеру на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».