Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия вводит запрет на импорт книг и игрушек из Беларуси и РФ

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Правительство Латвии во вторник поддержало поправки в закон, запрещающие импорт ряд товаров из Беларуси и РФ, сообщают латвийские СМИ.

Источник: Sputnik.by

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, назначенный на свой пост в мае, заявил, что планирует разорвать торговые связи с Россией. И данную работу он поручил внешнеполитическому ведомству страны, в то же признал, что в этом вопросе не обойтись без исключений.

«Кабинет министров поддержал подготовленные министерством иностранных дел (…) поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которыми предлагается запретить импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси», — говорится в сообщениях СМИ.

Уточняется, что в список попадающих под вводимый запрет входят в том числе книги, одежда и игрушки.

Также сообщается, что поправками предусмотрены исключения в торговле отдельными товарами с Беларусью и РФ, а также запрет на ввоз таких товаров из третьих стран. В то же время это не касается транзитной перевозки через латвийскую территорию в другие страны.

Окончательное решение по вопросу внесения данных изменений в законодательство будет принимать латвийский парламент.

По информации СМИ, импорт в Латвия из Беларуси и России книг, газет, обуви, одежды, а также спорттоваров, игрушек и видеоигр составляет 12,5 миллиона евро. В структуре импорта из стран Союзного государства на долю таких товаров приходится 6,5%.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше