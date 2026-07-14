Латвия вводит запрет на импорт книг и игрушек из Беларуси и РФ

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, назначенный на свой пост в мае, заявил, что планирует разорвать торговые связи с Россией. И данную работу он поручил внешнеполитическому ведомству страны, в то же признал, что в этом вопросе не обойтись без исключений.
«Кабинет министров поддержал подготовленные министерством иностранных дел (…) поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которыми предлагается запретить импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси», — говорится в сообщениях СМИ.
Уточняется, что в список попадающих под вводимый запрет входят в том числе книги, одежда и игрушки.
Также сообщается, что поправками предусмотрены исключения в торговле отдельными товарами с Беларусью и РФ, а также запрет на ввоз таких товаров из третьих стран. В то же время это не касается транзитной перевозки через латвийскую территорию в другие страны.
Окончательное решение по вопросу внесения данных изменений в законодательство будет принимать латвийский парламент.
По информации СМИ, импорт в Латвия из Беларуси и России книг, газет, обуви, одежды, а также спорттоваров, игрушек и видеоигр составляет 12,5 миллиона евро. В структуре импорта из стран Союзного государства на долю таких товаров приходится 6,5%.